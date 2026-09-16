Takasbank, TEFAS'ta talimat iptali iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Takasbank, TEFAS'ta talimat iptali iddialarını yalanladı

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Takasbank, TEFAS'taki fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiği iddialarının sosyal medyada paylaşıldığını belirterek banka veya TEFAS kaynaklı talimat iptali olmadığını açıkladı.

Takasbank, banka veya Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) sistemi kaynaklı herhangi bir talimat iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Takasbank, TEFAS'taki fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair iddialara ilişkin, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair ifadelerin sosyal medya aracılığı ile paylaşıldığı görülmüştür. Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir."

Kaynak: AA
Takas BankTeknolojiEkonomiFinansBankaSon Dakika

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