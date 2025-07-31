Tanzanya'da Uranyum İşleme Tesisinin Açılışı - Son Dakika
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Ekonomi

Tanzanya'da Uranyum İşleme Tesisinin Açılışı

31.07.2025 13:16
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Rosatom'a bağlı Mantra Tanzania, Tanzanya'da uranyum işleme pilot tesisini faaliyete geçirdi.

Rosatom'a bağlı Uranium One Group'un bir iştiraki olan Mantra Tanzania şirketi, Tanzanya'nın güneyinde yer alan Mkuju River Projesi kapsamında uranyum işleme pilot tesisini faaliyete geçirdi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, tesisin devreye alınması dolayısıyla yapılan resmi törene, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, hükümet ve Rosatom temsilcileri de katıldı.

Devreye alınan pilot tesis, Nyota sahasında yer alıyor. Tesis, uranyum işleme teknolojilerini deneyecek ve gerektiğinde optimizasyon çözümleri geliştirecek. Toplanan veriler, yıllık 3 bin tona kadar uranyum üretim kapasitesine sahip ana işleme kompleksinin tasarımına temel oluşturacak.

Bu kompleksin inşaatına 2026'nın ilk çeyreğinde başlanması ve 2029'da devreye alınması planlanıyor.

Projenin hayata geçmesiyle, endüstriyel tesisin inşaat ve işletme aşamalarında Tanzanya'nın madencilik sektöründe ve ilgili endüstrilerde 4 binden fazla yeni iş imkanı yaratılacak. Projenin ayrıca Namtumbo bölgesindeki yol ağı da dahil olmak üzere bölgesel altyapının gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Proje, Tanzanya ve uluslararası çevre standartlarına tam uyum sağlıyor. Proje için önerilen çevre koruma sistemi, ekosistemin gerçek zamanlı izlenmesini, suyun geri dönüştürüldüğü kapalı su temin sistemlerini ve biyolojik çeşitliliğin korunması programlarını içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rosatom, Tanzanya'nın eşsiz jeolojik potansiyelini geliştirmek için ileri uranyum işleme teknolojileri sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm ortaklarımızla olduğu gibi, burada da eşitlik ve karşılıklı anlayış temelinde iş birliği inşa etmeyi hedefliyoruz. Rosatom, faaliyetlerinde her zaman yüksek çevresel ve sosyal standartlara tam uyum sağlayarak sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı kalır. Tanzanya'nın küresel nükleer enerjiye entegrasyon yolunda önemli bir adım atmasına yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Madencilik, Tanzanya, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tanzanya'da Uranyum İşleme Tesisinin Açılışı - Son Dakika

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