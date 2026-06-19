Tarım Girdi Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Tarım Girdi Fiyatları Yükseliyor

19.06.2026 10:20
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Tarım GFE, yıllık %38,97, aylık %5,61 artış gösterdi. Gübre fiyatları en fazla arttı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 38,97 arttı, aylık yüzde 5,61 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-GFE'de, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,61 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,97 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,79 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 6,19 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,95 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,21 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,80 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 62,77 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 12,54 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Girdi Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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