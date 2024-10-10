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Ekonomi

Tarım İhracatı Rekor Kırdı

Türkiye'nin tarım sektörü, ocak-eylül döneminde 26,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

10.10.2024 11:50
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Tarım sektörü, 26,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatına imza attı.

Türkiye ihracatında tarım ürünlerine dünyanın dört bir yanından rekor talep geliyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, tarım sektörü, 26,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatına imza attı.

Dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarken, tarım sektörünün Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 15,7 oldu.

Bu alanda faaliyet gösteren 10 sektörden 3 tanesi tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Buna göre, yılın 9 ayında yaş meyve ve sebze sektörü 2,4 milyar dolarlık, meyve sebze mamulleri yaklaşık 2 milyar dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 1,2 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Rekor kıran sektörlerde ABD, Almanya ve Rusya Federasyonu öne çıktı

Rekor kıran sektörlerin en fazla ihracat yaptıkları ülkelere bakıldığında, Rusya Federasyonu, ABD ile Almanya öne çıktı.

Yaş meyve ve sebze Rusya Federasyonu'na 583 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ABD'ye 312,3 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri Almanya'ya 160,5 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında yaş meyve ve sebze sektörü Mersin'den 551,1 milyon dolarlık, meyve sebze mamulleri İstanbul'dan 550,6 milyon dolarlık, kuru meyve mamulleri sektörü İzmir'den 411,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, bu yılın ve geçen yılın ocak-eylül döneminde tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracat verileri şöyle:

1 OCAK - 30 EYLÜL
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM25.199.59826.147.1373,815,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER16.677.47717.515.7915,010,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri8.858.0048.719.638-1,65,2
Yaş Meyve ve Sebze2.294.2022.405.5014,91,4
Meyve Sebze Mamulleri1.698.5271.967.58115,81,2
Kuru Meyve ve Mamulleri1.074.1691.249.16816,30,8
Fındık ve Mamulleri1.207.2991.740.89344,21,0
Zeytin ve Zeytinyağı727.638607.714-16,50,4
Tütün711.290719.6941,20,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri106.348105.601-0,70,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER2.581.2942.802.7408,61,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller2.581.2942.802.7408,61,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ5.940.8275.828.607-1,93,5
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri5.940.8275.828.607-1,93,5

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika

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