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Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 571. şubesi Bayburt'ta açıldı - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 571. şubesi Bayburt'ta açıldı

27.11.2021 00:57
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 571. şubesi Bayburt'ta açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 571. Şubesi Bayburt'ta düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 571. Şubesi Bayburt'ta düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yerli üretici ve kooperatif ürünlerini uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturan Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinin Bayburt şubesi Zahit Mahallesi Türk Dünyası Parkı karşısında açıldı. Kooperatif markette temel gıda malzemelerinden temizlik ürünlerine, geleneksel tatlardan organik ürünlere kadar geniş yelpazede ürünler satışa sunuluyor. Kadın üretiminin desteklenmesi amacıyla kadın kooperatiflerince üretilen ürünlerin satışının da gerçekleştirildiği markette ülke genelinde üretiminin büyük bölümünün Bayburt'ta yapıldığı tarhun otu da raflarda kendine yer buldu.

Açılış töreninde konuşan Vali Cüneyt Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kooperatif marketlerin yurt genelinde sayılarının artırılmasına yönelik beklentisi doğrultusunda Bayburt'ta 571'inci şubenin açılışının gerçekleştirildiğini söyledi. Tarım Kredi Kooperatifleri yönetim kuruluna bu anlamda teşekkür ettiğini belirten Vali Epcim, kuruluşun ciddi atılım içerisinde olduğunu ifade etti.

Vali Epcim, enflasyonla mücadelede benzer girişimlerin sayısının artırılmasının piyasa uzmanlarınca da sıklıkla dile getirildiğine işaret ederek, "Bu manada Bayburt'a böyle bir mağazanın kazandırılmış olması şehrimize değer kazandırmıştır. Mağazanın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki; bundan sonra da Tarım Kredi Kooperatiflerimiz açacağı marketlerle tüm Türkiye'ye güzel ve başarılı hizmetler sunacaktır. Emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kurumun ülke genelinde kadın kooperatifleriyle güçlü iş birliği içerisinde olduğuna değinen Vali Epcim, " Biz de Bayburt olarak iki kadın kooperatifimiz var. Bu kooperatiflerimizin ürettiği çok ciddi ürünler var. Bu ürünler üzerinden iş birliği yapmak istiyoruz. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım. İnşallah çok büyük adımlar ve hizmetleri kadın kooperatiflerimiz ve Tarım Kredi Kooperatifleriyle gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Vali Epcim, sözlerine şu şekilde devam etti: "Yine bu sene Tarım Kredi Kooperatifleriyle çiftçimizin desteklenmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle 2 milyon 500 bin lira bir ödeneği üreticilerimizi ve üretimi desteklemek üzere kullandık. Bu manada da verilen destek için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir dağılım oldu. Bölge müdürümüze ve emeği geçen Tarım ve Orman İl Müdürümüze teşekkür ediyorum."

Bayburt çiftçisinin ürünlerinin market raflarında bundan sonra değerinde alıcı bulacağına dikkat çeken Vali Epcim, mağazanın hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım ise 571'inci mağazanın hayırlı olmasını dileyerek törene katılanlara teşekkür etti.

Memleketi Bayburt'ta böyle bir girişimin kendisini heyecanlandırdığını paylaşan Yıldırım, "Özlem duyduğum, kokusunda huzur ve mutluluğu bulduğum bir coğrafyada, böyle bir açılışta bulunmaktan son derece şeref ve gurur duyuyorum." dedi.

Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: "Çiftçilerimizi desteklemek için kurulmuş bir organizasyon. Çiftçilerimizi ayni ve nakdi yardımlarla destekliyoruz. Bayburt'ta 6 kooperatifimiz var. Tarım Kredi 160 yıldır Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün hep yanında oldu. Destekledik. Aynı zamanda bir vizyon değişikliği ile birlikte özellikle son 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek çiftçisini, gerek tüketicisini gerekse de üreticisini destekler bir duruma geldik. Çiftçinin ürünlerini değerinde almaya başladık. 2017 yılında 250 milyon liralık alış yaparken çiftçilerimizden bu yıl toplam olarak 15 milyar liralık girdi sağladık. Türkiye'nin en büyük gübre şirketi bizde. Yem konusunda Türkiye pazarının en büyüğü biziz. Toplam 20 iştirakimiz Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu içerisinde. Bu yıl 3,5 milyar liralık ürün aldık. Değerinde aldık. Köylümüzü, çiftçimizi fırsatçılara ezdirmedik. Aynı zamanda aldığımız ürünleri yine bir vizyon değişikliği ile beraber işleyerek tüketicilerimize sunmaya başlamıştık. Bir buçuk yıl önce de Tarım Kredi Kooperatif A.Ş.'nin yolculuğu başladı. Üç yıl önce bir marketle başladığımız sayı bugün 571'inci mağazaya, yılsonunda 700'üncü mağazaya ulaştı. Mart sonunda Allah izin verirse bininci mağazayı açacağız." - BAYBURT

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 571. şubesi Bayburt'ta açıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 571. şubesi Bayburt'ta açıldı - Son Dakika
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