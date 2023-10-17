 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tarım Kredi Kooperatifi indirimlerine vatandaşlardan tepki: 'Yüzde 50 indirim böyle mi olur?' - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatifi indirimlerine vatandaşlardan tepki: 'Yüzde 50 indirim böyle mi olur?'

Son Güncelleme: 17.10.2023 19:40

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, temel ihtiyaç ile temizlik ürünlerini kapsayan yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başladı, vatandaşlar indirime tepki gösterdi. Türkiye genelinde 81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başladı. İndirimler ise nohut, mercimek, salça, çay, un, üt, peynir, pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerini ve kağıt peçete, kağıt havlu deterjan, sabun gibi temizlik ürünlerini kapsadı. Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarına gelen vatandaşlar fiyatları yine uygun bulmadı. Bugün başlayan indirim kampanyası, 2 Kasım tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Tarım Kredi Kooperatifi indirimlerine vatandaşlardan tepki: "Yüzde 50 indirim böyle mi olur?"

ANKARA - Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, temel ihtiyaç ile temizlik ürünlerini kapsayan yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başladı, vatandaşlar indirime tepki gösterdi.

Türkiye genelinde 81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başladı. İndirimler ise nohut, mercimek, salça, çay, un, üt, peynir, pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerini ve kağıt peçete, kağıt havlu deterjan, sabun gibi temizlik ürünlerini kapsadı.

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarına gelen vatandaşlar fiyatları yine uygun bulmadı. Bugün başlayan indirim kampanyası, 2 Kasım tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatifi indirimlerine vatandaşlardan tepki: 'Yüzde 50 indirim böyle mi olur?' - Son Dakika


Son Dakika
21:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum
21:29 İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurduğu an ortaya çıktı
21:02 Gazze'de hastane katliamı yapan İsrail'den skandal açıklama: Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz
20:50 Gazze'deki hastaneyi vuran İsrail, katliam yaptı! Bölgeden gelen fotoğraflar korkunç
20:27 Son Dakika: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ni vurdu: En az 500 kişi hayatını kaybetti
20:23 Bu kez saha dışında kendine hayran bıraktı! Mohamed Salah'tan Filistin'e destek
19:52 "Süper Kupa Türkiye'de oynanmalı" diyen Rıdvan Dilmen nedenini de söyledi
19:41 Gazze sınırındaki Sderot kentinden yayın yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü
19:40 Son Dakika: Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
19:05 ''Benekli Ayhan'' olarak bilinen fenomen Ayhan Koç: Bana öldü demişler ama ben 12 saat yolculuk yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 21:59:59. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım Kredi Kooperatifi indirimlerine vatandaşlardan tepki: 'Yüzde 50 indirim böyle mi olur?' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement