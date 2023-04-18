Tarım Kredi marketlerinde 900 üründeki sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı - Son Dakika
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Tarım Kredi marketlerinde 900 üründeki sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı

18.04.2023 10:57

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde, Ramazan Ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan 900 ürünü kapsayan "Sabit Fiyat" kampanyası, yoğun ilgi nedeniyle 1 ay daha uzatıldı.

TEMİZLİK VE GIDA ÜRÜNLERİNİ KAPSIYOR

Düzenlenen kampanya ile marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 üründe indirim bir ay daha devam edecek.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi marketlerinde 900 üründeki sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım Kredi marketlerinde 900 üründeki sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı - Son Dakika
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