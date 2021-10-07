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Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi

07.10.2021 15:08

Tarım Kredi Kooperatifleri, dün "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" başlığıyla verilen haberle ilgili açıklama yaptı. Haberi yapan gazetenin Tarım Kredi marketlerindeki fiyatları kasıtlı olarak yanlış servis ettiği dile getirirken, zincir marketlerin daha ucuz olduğu iddiaları yalanlandı. Yapılan açıklamada gazetenin servis ettiği ve Tarım Kredi marketlerindeki gerçek fiyatlar da paylaşıldı.

Dün Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri fiyatlarının diğer marketlerle karşılaştırıldığı bir haber medyada yer aldı. Haberi yapan gazete, Tarım Kredi marketlerini, 5 büyük zincir marketle kıyasladı ve bazı ürünlerin Tarım Kredi marketlerinde daha pahalı olduğunu öne sürdü.

Haberde,5 litre ayçiçek yağı, 5 kg toz şeker, 1 kg Osmancık pirinç, 1 litre riviera zeytinyağı, 830 gram domates salçası, 2 buçuk kg kırmızı mercimek, 1 kg köftelik bulgur, 1 kg kuru fasulye, 1 litre süt, 1 kg çay, 1 kg siyah zeytin, 5 kg un, 1 paket makarna ve 400 gr kakaolu fındık kremasından oluşan alışveriş sepetinin tutarı Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 329.34 TL iken, zincir marketlerde ise bu alışverişin daha ucuza geldiği belirtildi.

Gazetenin servis ettiği fiyat listesi

TARIM KREDİ YALANLADI: FİYATLAR KASITLI OLARAK YANLIŞ YAZILDI

Tarım Kredi Kooperatiflerinden konuya dair bugün yeni bir açıklama geldi. Açıklamada Tarım Kredi marketleri fiyatlarının haberde kasıtlı olarak yanlış yazıldığı belirtildi. Gazetenin yazdığı fiyatlarla Tarım Kredi marketlerindeki gerçek fiyatların karşılaştırıldığı açıklamada, şunlar söylendi:

6 Ekim tarihli 'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' manşeti ile verilen haberde Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki fiyatların incelendiği belirtilerek, şirketimizin marketlerine ait olduğu iddia edilen fiyatlar yer almaktadır. Gazetenin belirttiği fiyatların Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin gerçek fiyatlarını yansıtmadığı, bilakis kasıtlı olarak yüksek yazıldığı tespit edilmiştir.

Tarım Kredi kooperatif market olarak çiftçilerimizin el emeği ürünlerini gerçek değerinde alıp, işleyerek tüm halkımıza sunduğumuz, "kaliteli ve doğal", ürünlerin fiyatları hakkında ilgili haber ile hem çiftçimizin emeğini hem de sağlanan hizmeti değersizleştirmektedir. Bu çerçevede farklı zaman ve mecralarda, gerçek dışı bilgilerle paylaşılan ve ayrıca yayımlanan haberde geçen Tarım Kredi Kooperatif marketlerine ait gerçek ürün fiyatları kamuoyunun bilgisine sunulur.

Tarım Kredi'nin paylaştığı fiyat listesi

Halkımızın ihtiyaç duyduğu temel tüketim ürünlerinde "kaliteli ürünleri uygun fiyata" hizmet etme anlayışımızın tüm vatandaşlarımız tarafından özellikle bilinmesini istemekteyiz. Çiftçimizin ürününü en etkin şekilde değerlendirme gayretimiz ile vatandaşımıza kaliteli ve doğal ürün sunma hedefimiz' yerine getirme konusunda çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğimizi tüm halkımıza beyan ederiz.

Kooperatif, Gazete, Kredi, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatifleri, 'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • özgür Temizyürek: hadi lan ordan..kıyas ürüler tamamen doğru...ayçiçek yağının sözde organik i kaç lira ...oğlum hepiniz iktidar yalamsı olmuş yalan yanlış açıklamar yapıyorsunuz...bu halk ile oynamayın artık...TARIM KOOPERATİFLERİ EN AZ MİGROS KADAR PAHALIDIR... Cevap Yaz 44 17 Yayından Kaldır
  • zıptıçıktı cafer : 4 lira için tarım kredi marketimi arayım yana döne 20 30 lira ucuz olmuyosa bırakın gitsin.. Cevap Yaz 41 8 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi - Son Dakika
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