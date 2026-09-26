Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda ödül alacak eserler 6 kategoride seçildi - Son Dakika
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Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda ödül alacak eserler 6 kategoride seçildi

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Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması\'nda ödül alacak eserler 6 kategoride seçildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda ödüle değer eserler 6 kategoride belirlendi. Jüri, 34 ülkeden 4 bin 444 fotoğrafçının 7 bin 357 eseri arasından seçim yaptı. Sonuçlar 28 Eylül-28 Ekim'de açıklanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca 16'ncısı bu yıl düzenlenen "Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nda ödüle layık görülen fotoğraflar tespit edildi, sonuçlar 28 Eylül-28 Ekim tarihlerinde açıklanacak.

Alınan bilgiye göre, yarışmanın jürisi, ödül alacak fotoğrafları seçmek için Başkanlık binasında bir araya geldi.

Denizbank'ın destekleriyle 2009 yılından bu yana düzenlenen yarışma kapsamında jüri, yaklaşık 7 bin 500 fotoğraf arasından dereceye girenleri seçti.

Toplantının ardından jüri üyeleri, "Genel, Çiftçi, Öğrenci, Tema, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları, Denizbank Çalışanları" olmak üzere 6 farklı kategoride ödüle değer görülen eserleri belirledi. Tema kategorisinde bu yılın konusu "Kadının Emeği, Tarımın Geleceği" oldu.

Jüri Başkanı da olan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, yarışmayla geleceğe miras kalacak görsel bir arşiv oluşturulduğunu ifade ederek yarışmanın, sanat aracılığıyla toplumun dikkatini tarım alanına çektiğini kaydetti.

AA Görsel Haberler Direktörü Ünlüpınar da jüride yer aldı

Jüride Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu'nun yanı sıra Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FİAP) Üyesi ve fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, DenizBank İnsan Kaynakları Grubu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu, Yüksek İhtisas Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Arslan Güven, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Şule Külük, görüntü yönetmeni Sabri Savcı, fotoğraf eğitmeni ve görsel danışman Serkan Turaç, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, fotoğraf sanatçıları Vladimir Jovanovski, Lu Ming ve Luis Jose Vigil Escalera ile bağımsız jüri üyesi Perihan Yücel de bulunuyor.

Yarışmanın jürisinde AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar da yer aldı.

Yarışmanın sonuçları, 28 Eylül-28 Ekim tarihlerinde açıklanacak.

Toplam ödülün 1 milyon 735 bin lira olarak belirlendiği yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri törenle verilecek.??????

Yarışmaya bu yıl 34 ülkeden 4 bin 444 fotoğrafçı, 7 bin 357 eserle katıldı.

Kaynak: AA
Tarım ve Orman BakanlığıKültür SanatEkonomiEylülTarımSanatSon Dakika

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SON DAKİKA: Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda ödül alacak eserler 6 kategoride seçildi - Son Dakika
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