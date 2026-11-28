Tarım personeli Altıntaş'ta zincir marketlerde TÜFİS kontrolü yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altıntaş'ta zincir marketlerde TÜFİS kapsamında saha denetimi yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin gerçekleştirdiği kontrollerde piyasa takibi ve fiyat hareketlerinin izlenmesi amaçlandı; yetkililer çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, zincir marketlerde Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde yapılan kontrollerde, piyasa takibine yönelik çalışmalar yürütüldü. Yetkililer, piyasa takibinin sağlanması ve fiyat hareketlerinin izlenmesi amacıyla saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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