Tarım Sayımında 450 Bin Üretici Kayıt Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tarım Sayımında 450 Bin Üretici Kayıt Altına Alındı

17.08.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de tarım sayımıyla 450 bin üreticinin bilgisi kaydedildi, sonuçlar 2026'da açıklanacak.

Türkiye genelindeki tarım sayım seferberliğinde şimdiye kadar 450 bin üreticinin bilgisi kayıt altına alındı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) edindiği bilgiye göre, tarım politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan verilerin derlenmesi amacıyla temmuzda başlatılan genel tarım sayımı devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK işbirliğiyle başlatılan sayım kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetinde bulunan tüm tarımsal işletmeler (hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket, kooperatif) yer alıyor.

Sayım çerçevesinde, tüm ilçelerde ve büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin merkez ilçelerinde 973 sayım bürosu kurulurken, il ve ilçelerde mülki amirlerin başkanlığında kurulan "il ve ilçe sayım komiteleri" de sayım sürecinin koordinasyonunu sağlıyor.

Sonuçların 2026'nın ikinci yarısında açıklanması hedefleniyor

Tarım sayımında beyan edilen bilgilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) bulunan sektöre ilişkin idari, nüfus ve traktör-biçerdöver tescil kayıtları ile kadastro bilgileri gibi verilerle, anlık karşılaştırılmasını sağlayacak veri ve yazılım altyapısı hazırlanırken, bu kapsamda derlenen veriler istatistiki amaçlar dışında kullanılmıyor. Tarım sektörüne ışık tutması amacıyla toplanan veriler, üçüncü kişilerle, idari, adli, askeri hiçbir makam veya kuruluşla paylaşılmıyor, ayrıca çiftçilere vergi gibi yükümlülükler de çıkarılmıyor.

Sayım süresince, 5 binden fazla personel görev yapıyor. Bu çerçevede, 11-15 Ağustos haftasında günde ortalama 40 binin üzerinde başvuru yapılıp, anket doldurulurken, tarım sayımının başladığı günden bu yana da 450 binin üzerinde çiftçiyle görüşülerek, bilgileri kayıt altına alındı.

Alan çalışmasının, yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, temel sonuçların 2026'nın ikinci yarısında açıklanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Sayımında 450 Bin Üretici Kayıt Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 11:23:26. #7.12#
SON DAKİKA: Tarım Sayımında 450 Bin Üretici Kayıt Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.