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Tarım sektörünün yükselen yıldızı ceviz yetiştiriciliği - Son Dakika

Tarım sektörünün yükselen yıldızı ceviz yetiştiriciliği

17.01.2022 11:02
Tarım sektörünün yükselen yıldızı ceviz yetiştiriciliği

İç ve dış piyasadaki talepler, tam verim çağı itibari ile cazip kar oranları Türkiye'deki yatırımcıları ve üreticileri her geçen gün ceviz bahçesi kurmaya sevk ediyor.

İç ve dış piyasadaki talepler, tam verim çağı itibari ile cazip kar oranları Türkiye'deki yatırımcıları ve üreticileri her geçen gün ceviz bahçesi kurmaya sevk ediyor.

ABD, Çin, İran ve İspanya gibi birçok ülkede üretimi yapılan ceviz yetiştiriciliği, son 10 yılda Türkiye'de de popüler hale geldi. Özellikle Türkiye'nin ceviz üretiminde dünya 4. sırada yer almasına rağmen elde edilen cevizin iç piyasa ihtiyacının yalnızca yarısını karşılaması üreticileri dikkatini bu vitamin dolu ve lezzetli kuruyemişin üzerine çekti.

Atıl araziler değerleniyor, geleceğe yatırım artıyor

Türkiye'nin toptan ve perakende fidan satış sitelerinden birisi olan www.agrolidya.com sitesinin kurucusu ve Agrolidya Tarım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, "Son yıllarda tarım sektörüne ilgi duyan veya atalarından kalma arazilerini değerlendirmek isteyen birçok vatandaşımız ceviz yetiştiriciliğine büyük ilgi duyuyor. Birçok şirket veya bireysel yatırımcı dağlık bölgelerde, bugüne kadar hiç tarım yapılmamış, çalılık arazileri alarak ceviz bahçelerine dönüştürüyor ve ekonomiye kazandırıyor. Son 10 yılda bir çok yatırımcıya profesyonel ceviz bahçesi kurulumu gerçekleştirdik ve bu arazilerin %90'ı tamamen tarım dışı olan atıl vaziyetteki arazilerdi. Bu yapılan ceviz bahçesi yatırımları sayesinde geçmişte hiçbir değeri olmayan araziler, arazi sahipleri tarafından iyi fiyatlara yatırımcılara satılıyor, hem de bölge halkına kendi köyünde ciddi bir istihdam imkanı yaratıyor. Yatırımcı da iyi bir bakımla bahçesinden 4. Senesinden itibaren gelir elde etmeye başlıyor" dedi.

Bahçe kurulumunda fidan seçimi çok önemli

Türkiye'de her geçen gün artan ceviz bahçesi yatırımlarında doğru çeşit seçiminin önemine vurgu yapan Yaşar, "Ticari amaçla kurulan bahçelerde seçilen çeşit bölgenin iklim koşullarına, toprak yapısına ne kadar uygun, verimlilik ve meyve kalitesi bakımından nasıl iyi araştırılmalı, satın alınacak fidanın kalitesinden ve ismine doğruluğundan emin olunmalı. Yıllarca harcanan zaman, emek ve para meyvesini en az 4 yıl sonra vermeye başlıyor ve en başta yapılacak yanlış birçok kayba sebep oluyor, bu yapılan yanlışlardan dolayı birçok bahçenin başarısız olduğunu görüyoruz" dedi.

Türkiye'de en çok Chandler ve Fernor ceviz çeşitleri tercih ediliyor

Türkiye'de en çok Chandler ve Fernor çeşitlerinin tercih edildiğini belirten Yaşar, bunun sebebinin ise bu çeşitlerin yerli çeşitlere göre daha az don olaylarından etkilenmesi ve yine yerli çeşitlere kıyasla çok daha verimli olması, meyve kalitesinin iyi olması, elde edilen cevizin kaliteli olması sebebiyle iyi bir pazarının olduğunu söyledi. - MANİSA

Tarım sektörünün yükselen yıldızı ceviz yetiştiriciliği
Tarım sektörünün yükselen yıldızı ceviz yetiştiriciliği
Tarım sektörünün yükselen yıldızı ceviz yetiştiriciliği
Tarım sektörünün yükselen yıldızı ceviz yetiştiriciliği
Tarım sektörünün yükselen yıldızı ceviz yetiştiriciliği
Tarım sektörünün yükselen yıldızı ceviz yetiştiriciliği
Tarım sektörünün yükselen yıldızı ceviz yetiştiriciliği
Tarım sektörünün yükselen yıldızı ceviz yetiştiriciliği

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Yatırımcı, Türkiye, Tarım, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım sektörünün yükselen yıldızı ceviz yetiştiriciliği - Son Dakika Ekonomi


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