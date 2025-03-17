Tarım ÜFE Yüzde 29,89 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ÜFE Yüzde 29,89 Arttı

Şubat ayında Tarım-ÜFE yıllık %29,89, aylık %2,70 artış gösterdi. Turunçgiller en yüksek artışı sağladı.

17.03.2025 10:17
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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 29,89 arttı, aylık yüzde 2,70 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,70 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,52 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,60 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,49 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,80 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,20 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,61 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,79 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 5,93 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 166,37 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 13,95 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ÜFE Yüzde 29,89 Arttı - Son Dakika

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