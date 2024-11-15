Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yükseldi

Ekim 2024'te Tarım-ÜFE yıllık %35,46, aylık %5,03 arttı; turunçgillerde en yüksek artış görüldü.

15.11.2024 10:17
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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 35,46 arttı, aylık yüzde 5,03 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,46 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,55 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,34 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,56 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,23 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 13,27 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,82 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,24 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 185,25 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 85,17 artış ile turunçgiller oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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