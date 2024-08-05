Tarım ve Orman Bakanı: Afetlerden zarar gören üreticilere 3 milyar TL hasar tazminatı ödendi

Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında, afetlerden zarar gören üreticilere, 3 milyar TL hasar tazminatı ödediklerini duyurdu.

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) ile üreticilerimizin emeğini korumaya devam ediyoruz. 1 Ocak-31 Temmuz arası afetlerden zarar gören üreticilerimize 3 milyar TL hasar tazminatı ödedik. Tarım Sigortaları kapsamında, yüzde 67'ye kadar devlet prim desteğiyle üreticilerimizin emeğini ve alın terini güvence altında tutmayı sürdüreceğiz" dedi.