Tarım ve Orman Bakanı: Uluslararası çağrı gerektirecek bir durum yok - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı: Uluslararası çağrı gerektirecek bir durum yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususun olmadığını söyledi. Yumaklı, yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini ve herhangi bir yerleşim yerine tehdidin bulunmadığını belirtti.

17.08.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususun olmadığını söyledi.

Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının enerjisinin düştüğünü ve muhtemelen gün içinde bununla ilgili güzel haberi paylaşacaklarını dile getirdi.

Yumaklı, Aydın Bozdoğan'da dün başlayan yangının rüzgarın şiddetiyle çok kısa zamanda yayıldığını belirterek, "Arkadaşlarımız müdahale etmiş olmasına rağmen onları da aşarak gitti hep ama gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin bir miktar yani yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla arkadaşlar müdahale ettiler ve yangının yayılma ile alakalı gidiş yönünü tuttular. Şimdi geriye doğru kapata kapata gidiyorlar ancak o yoğun enerjiyle başladığı için başlangıç noktasında halihazırda bir güçlük var. Yangın kendisini tekrar kuvvetlendirmek istiyor." diye konuştu.

Yangının şu an için herhangi bir yerleşim yerine tehdidinin bulunmadığını kaydeden Yumaklı, ekosistemde insanlarla aynı dünyayı paylaşan canlıların etkilenmesinin dışında herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti.

Yumaklı, gece boyunca yangınların yanı sıra dezenformasyonla da mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da enteresan, insan ülkesine bunu niye yapar? Uluslararası çağrılar var mesela. Bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu, neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Lütfen bizim, ilgili arkadaşların, valiliklerin açıklamalarını baz alın. İkincisi de başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangınlar sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımızdan bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum."

" Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili hassas olunması gerektiğini vurguladı.

"Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin dikkatli olması gereken bir periyottayız, burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor." diyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Lütfen, bizler de gerekli hassasiyeti gösterelim. Eylülün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız gece gündüz demeden bu tür durumlar oluştuğunda bunlara müdahale edecekler. Burada 4 gündür uyumayan arkadaşlarımız var. Onlar, bu işten şikayetçi değil. Sadece insanları galeyana getirecek doğru olmayan şeylerden kaçınalım ve bu kardeşlerimizin başarılı olması için dua edelim. Biz başka bir şey istemiyoruz."

Yamanlar'daki yangını çıkaranlarla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığıyla ilgili soru üzerine Bakan Yumaklı, "Kimlikleri sanıyorum tespit edilmek üzere, Valiliğimiz o konuda bir açıklama yapacaktır." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, izmir, Çevre, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı: Uluslararası çağrı gerektirecek bir durum yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
16:53 Mourinho’dan Ferdi ve Fred kararı Fenerbahçe’nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:11 Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
15:48 Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı! Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi
15:42 Wilfried Zaha’nın Galatasaray’dan ayrılmasına imkan yok İşte sebebi Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi
15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
15:00 Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 12:11:59. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı: Uluslararası çağrı gerektirecek bir durum yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement