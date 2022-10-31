Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Mart 2023'te ödenecek mazot ve gübre destek ödemesi, bu ay yapılacak - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Mart 2023'te ödenecek mazot ve gübre destek ödemesi, bu ay yapılacak

31.10.2022 18:41

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, hububat üreticilerine Mart 2023'te ödenecek mazot ve gübre destek ödemesinin bu ay yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, hububat üreticilerini yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan Kirişçi Mart 2023'te yapılması planlanan mazot ve gübre destek ödemelerinin bu ay gerçekleştirileceğini söyledi.

ÖDEMELER BU AY YAPILACAK

Kirişçi, "Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı hububat üreticilerine 2022 yılına ait mazot ve gübre desteklerini Mart 2023 yerine bu ay ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Vahit Kirişci, Ekonomi, Son Dakika

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