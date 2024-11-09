Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2025 yılı için 706 milyar lira tarım sektörüne kaynak ayrıldı.

09.11.2024 18:46
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2025 yılı için 706 milyar lira tarım sektörüne kaynak ayrıldı. Bunun 135 milyar lirası çiftçilerimize desteklerden oluşuyor. Tarım sektörüne yatırımlar için 166 milyar lira ayrıldı. Sağlanan vergi muafiyetleri 200 milyar lira." dedi.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, Yozgat Büyük Sinema ve Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Yozgat Merkez 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Yumaklı, özellikle Anadolu'nun mayası büyük Türkiye yürüyüşü için 22 yılda ödenmiş bedellerin Türkiye Yüzyılı'nın inşasında temel niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nın çok basit bir cümle olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nın bu milletin, bu devletin ilelebet payidar kalmasının garantisi olduğunu belirtti.

Bakanlıkları bünyesindeki 14 insansız hava aracıyla 7/24 Türkiye'yi gözleyen, gözetleyen bir orman teşkilatları olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Televizyonlarda görüyorsunuz, aylarca, haftalarca süren orman yangınları var, bazı ülkelerde. Bunların büyük bir çoğunluğu da belki bazı imkanlar açısından bizden çok daha iyiler. Ancak biz şu anda o imkanı Türkiye'nin yeşil vatanını müdafaa etmek için kullanıyoruz. En son geçtiğimiz hafta Gökbey helikopteri, hakikaten bunu hepimiz kendi penceremizden bir düşünelim. Ne kadar iyi yapmışlar dediğimiz her şeyi artık ne kadar iyi yapıyoruz dedirten bir ülkeye gelmiş olmanın gururunu tarif edemem. Yollar var, köprüler var, tesisler var, vatandaşımızın huzuruna, refahına ve onların kendilerinin ve çocuklarının geleceğine matuf ne varsa yapmak bizim iktidarımıza nasip oldu. Ama sadece bu kadar değil. Dünya 5'ten büyüktür diye de bütün dünya mazlumlarının umudu olmuş ve bu konuda artık dünyada herhangi bir mazlum ve mağdur var ise yönünü Türkiye'ye çevirmiş, o halkların umudu bir Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu manada da Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı hepimiz gözlemliyoruz."

"Türkiye'de sahipsiz hayvanlar diye bir problem vardı"

Bakan Yumaklı, "Biz bütün bunları yaparken Türkiye'ye dair, bu ülkeye dair, bu millete dair herhangi bir gelecek tasavvurları olmayan, bütün amaçları, hatırlarsınız 28 Mayıs seçimleri öncesi 5'li, 6'lı, en son 7'li masa olmuşlardı galiba, şimdi hiçbirisi yok. Çünkü koltuk gitti davaları bitti. Yapılan hizmetleri gölgelemek, perdelemek için her şeyi yapacaklar. Bu kadar büyük olayları, bu kadar büyük hizmetleri itibarsızlaştırmak için gözden kaçırmak için bizi başka yöne doğru baktırmaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Bunun son örneğini dün yaşadıklarını aktaran Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de sahipsiz hayvanlar diye bir problem vardı. Bununla ilgili geçtiğimiz aylarda Millet Meclisimizden bir kanuni düzenleme çıktı. Bunun amacı şuydu, vatandaşımızın artık sokaklarda yürüyemez hale geldiği, çocukların okula gidemez hale geldiği, parkların, bahçelerin başıboş hayvanların istilası altında olduğu bir ortamı kabul etmeyerek, bu sorunun herkes tarafından kabul edilmiş olan bu sorunun çözümüne dair bu yasal düzenlemeden sonra dün bir açılışta söylemiş olduğum, 'Sokakta herhangi bir şekilde başıboş hayvan bulunması kabul edilemez ancak bu yasal düzenlemenin bir cümlesi bile hayvanlara eziyet etmeyi meşru görecek bir içerikte değildir. Birisinden birisini seçmek gibi bir şey yoktur. Bizim görevimiz, amacımız vatandaşımızın sorununu çözmek, bununla ilgili de 1,8 milyar liralık bir kaynak ayırdık bu kısırlaştırma faaliyetleri için' dedik. Bir de baktık ki bugün onu sadece bir haftalık destek ödemeleriyle karşılaştırıp, 'Efendim sahipsiz hayvanlara 1,8 milyar ama çiftçiye 300 milyon... Sadece ve sadece direkt destekler 95 milyar lira civarına gelecek bu yılın sonu itibariyle. 2025 yılı için 706 milyar lira tarım sektörüne kaynak ayrıldı. Bunun 135 milyar lirası çiftçilerimize desteklerden oluşuyor. Tarım sektörüne yatırımlar için 166 milyar lira ayrıldı. Sağlanan vergi muafiyetleri 200 milyar lira. Sübvansiyonlu krediler, müdahale alımları, KİT'lerin ve ihracatın desteklenmesi için 205 milyar lira."

Hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Yumaklı, "Bunun için gerekli kaynağı ayıracağız, bu rakam da bu kadardır. Vatandaşımızın kabul ettiği artık bu sahipsiz hayvan sorununu çözeceğiz. Bunu bir kenara bırakıp, bizi başka yere doğru baktırmaya çalışıyorlar. Halep oradaysa arşın burada. Göreceğiz, bakanlık olarak tek tek takip edeceğiz. Hepsinin envanterini çıkardık. Kimler bu vatandaşın sorununa çözüm için kendi bütçesinden ayırmak zorunda olduğu şeyi ayıracak, kimler ayırmayacak göreceğiz ve biz de gereğini yapacağız. El insaf yani." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, tarıma bir milli güvenlik meselesi olarak baktıklarını da kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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