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Tarım ve Orman Bakanlığı 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Alacak - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alımı için yarışma sınavı düzenleyecek. Başvurular 8-29 Ocak 2024 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Sınavın yazılı aşaması 23 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek ve başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Başarılı adayların listesi Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Alacak
26.12.2023 - 12:07,
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Tarım ve Orman Bakanlığınca, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alınacak.

Bakanlığın Resmi Gazete yayımlanan ilanına göre, alımlar, çeşitli lisans programlarından yarışma sınavıyla yapılacak.

Söz konusu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak düzenlenecek, her aday, belirtilen alanlardan sadece birine başvurabilecek.

Yarışma sınavı için başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Sınavın yazılı aşaması 23 Mart'ta test yöntemiyle Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başarılı adayların listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek. Bu ilan, tebliğ yerine geçecek, ayrıca tebligat yapılmayacak.

Kaynak: AA
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Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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