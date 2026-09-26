Tarım ve Orman Bakanlığı 2027'de 480 bin baş besilik sığır ithalatı planını duyurdu - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı 2027'de 480 bin baş besilik sığır ithalatı planını duyurdu

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Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları hariç 2027 için 480 bin baş besilik erkek sığır ithalatının planlandığını bildirdi. Besi kapasitesi 200 baş ve üzeri işletmelere 380 bin, bu kapasitenin altındakilere 100 bin baş izin verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere gelecek yıl için toplam 480 bin baş besilik erkek sığır ithalatının planlandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2027 yılında uygulanacak besilik erkek sığır ithalatı planlaması hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere 2027 yılı yeni tahsisi doğrultusunda toplam 480 bin baş besilik erkek sığırın ithalatına izin verilmesinin planlandığı belirtilerek, besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 baş ve üzerinde olan işletmelere 380 bin baş, bu kapasitenin altında olan firmalara 100 bin baş besilik erkek sığır ithalatına izin verileceği ifade edildi.

İthalata ilişkin başvuruların 5-16 Ekim tarihlerinde ilgili talimatta belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yetiştiriciler tarafından İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla yapılabileceği aktarılan açıklamada, başvuruda bulunacak işletmelerin 2027 yılı başvurusuna esas işletme kapasitelerinin TÜRKVET sistemi üzerinden kontrol edileceği bildirildi.

TÜRKVET'te kapasite bilgileri bulunmayan işletmeler başvuru yapamayacak

Başvuru yapacak yetiştiricilerin, güncel kapasite tanımına uygun olarak işletme kapasitelerini İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak güncellemelerinin önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜRKVET sisteminde kapasite bilgileri bulunmayan işletmeler başvuru yapamayacaktır. İthalat işlemleri, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Başvuru, değerlendirme, tahsis, ithalat ve hayvanların işletmelere teslimine ilişkin diğer hususlar, ilgili Başvuru ve Değerlendirme Talimatı'nda belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülecektir."

Kaynak: AA
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