Buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin süre güncellendi - Son Dakika
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Buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin süre güncellendi

04.08.2022 16:32
Buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin süre güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, buzağı desteklemesinde ilk buzağılama yaşını 810 günden 960 güne, iki buzağılama arasındaki süreyi ise 450 günden 600 güne çıkardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, buzağı desteklemesinde ilk buzağılama yaşını 810 günden 960 güne, iki buzağılama arasındaki süreyi ise 450 günden 600 güne çıkardı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin sürenin güncellendiğini açıkladı. Kirişci açıklamasında, "Üreticilerimizin büyükbaş hayvancılık desteklemelerinden daha fazla faydalanabilmesi adına buzağı desteklemesinde uygulanan üreme parametrelerine ilişkin süreler güncellenmiştir. Bu kapsamda ilkine buzağılama yaşı 810 günden 960 güne, iki buzağılama arasındaki süre 450 günden 600 güne çıkarılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin süre güncellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin süre güncellendi - Son Dakika
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