Tarım ve Orman Bakanlığı, kuru kayısı alım fiyatlarını belirledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuru kayısı alım fiyatlarının belirlendiğini ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 3 Eylül'den itibaren alım yapılacağını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru kayısıda üretici lehine politikalarla piyasada istikrarı sağlamak, üreticilerin sağlıklı depo ihtiyacını gidermek ve ihracat değerini korumak amacıyla TMO'nun kuru kayısı alımı yapmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kuru kayısı alım işlemleri, Toprak Mahsulleri Ofisi iştiraki olan TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk AŞ lisanslı deposu üzerinden Elektronik Ürün Senedi yoluyla 3 Eylül'den itibaren yapılacak."
Paylaşımda yer alan bilgilere göre kuru kayısı alım fiyatları kilogram başına şöyle:
|Boy
|1000 Gramdaki
Tane Adedi
|KÜKÜRTLENMİŞ
(1 Grup) TL
|KÜKÜRTLENMEMİŞ
(1 Grup) TL
|0 (Jumbo)
|0-80'e kadar
|150
|155
|1
|81-100 arası
|140
|145
|2
|101-120 arası
|135
|140
|3
|121-140 arası
|130
|135
|4
|141-160 arası
|125
|130
|5
|161-180 arası
|120
|125
|6
|181-200 arası
|115
|120
|7
|201-220 arası
|110
|115
|8
|221 ve üzeri
|105
|110
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