Tarım ve Orman Bakanlığı, kuru kayısı alım fiyatlarını belirledi

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuru kayısı alım fiyatlarının belirlendiğini ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 3 Eylül'den itibaren alım yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru kayısıda üretici lehine politikalarla piyasada istikrarı sağlamak, üreticilerin sağlıklı depo ihtiyacını gidermek ve ihracat değerini korumak amacıyla TMO'nun kuru kayısı alımı yapmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kuru kayısı alım işlemleri, Toprak Mahsulleri Ofisi iştiraki olan TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk AŞ lisanslı deposu üzerinden Elektronik Ürün Senedi yoluyla 3 Eylül'den itibaren yapılacak."

Paylaşımda yer alan bilgilere göre kuru kayısı alım fiyatları kilogram başına şöyle:

Boy 1000 Gramdaki Tane Adedi KÜKÜRTLENMİŞ (1 Grup) TL KÜKÜRTLENMEMİŞ (1 Grup) TL 0 (Jumbo) 0-80'e kadar 150 155 1 81-100 arası 140 145 2 101-120 arası 135 140 3 121-140 arası 130 135 4 141-160 arası 125 130 5 161-180 arası 120 125 6 181-200 arası 115 120 7 201-220 arası 110 115 8 221 ve üzeri 105 110

Kaynak: AA