Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Birimleri Ağustos Ayı Toplantısı Kütahya\'da Gerçekleştirildi

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Taşra birimleri Ağustos Ayı toplantısı Kütahya Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Erdal Dingil'in ev sahipliğin de yapılan toplantıya, Kütahya Tarım Orman İl Müdürü Emre Yeniay, DSİ Şube Müdürü İbrahim Kavak, TMO Müdürü Zeki Yılmaz TKDK adına Proje Başvuru Birim Amiri Fatih Saç, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü adına Şube Müdür V. Nihat Erim Bozdemir katıldı.

Toplantıda, Kütahya da devam eden Tarım ve Hayvancılık alanındaki yatırım ve projeler, TKDK destekleri, Kütahya ilindeki tarım sorunları ve ziraat arazilerinden orman sirayet eden yangınlarla ilgili alınan tedbirlerin son durumu ve orman ve ziraat yangınları konuları ele alındı. - KÜTAHYA