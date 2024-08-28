Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Birimleri Ağustos Ayı Toplantısı Kütahya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Birimleri Ağustos Ayı Toplantısı Kütahya'da Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Birimleri Ağustos Ayı Toplantısı Kütahya\'da Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Taşra birimleri, Kütahya Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Ağustos Ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Kütahya'da devam eden tarım ve hayvancılık projeleri, TKDK destekleri, tarım sorunları ve orman yangınları konuları ele alındı.

28.08.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Taşra birimleri Ağustos Ayı toplantısı Kütahya Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Erdal Dingil'in ev sahipliğin de yapılan toplantıya, Kütahya Tarım Orman İl Müdürü Emre Yeniay, DSİ Şube Müdürü İbrahim Kavak, TMO Müdürü Zeki Yılmaz TKDK adına Proje Başvuru Birim Amiri Fatih Saç, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü adına Şube Müdür V. Nihat Erim Bozdemir katıldı.

Toplantıda, Kütahya da devam eden Tarım ve Hayvancılık alanındaki yatırım ve projeler, TKDK destekleri, Kütahya ilindeki tarım sorunları ve ziraat arazilerinden orman sirayet eden yangınlarla ilgili alınan tedbirlerin son durumu ve orman ve ziraat yangınları konuları ele alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Birimleri Ağustos Ayı Toplantısı Kütahya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Domates eken çiftçinin isyanı Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı’na sitem etti Domates eken çiftçinin isyanı! Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı'na sitem etti
11:13 İlk 3’e bankalar damga vurdu İşte 2023’te en çok vergi ödeyen 100 şirket İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
09:48 Maymun çiçeği hızla yayılıyor Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 12:00:41. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Birimleri Ağustos Ayı Toplantısı Kütahya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement