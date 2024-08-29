TMO, 3 Eylül'den itibaren kuru kayısı alımı yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TMO, 3 Eylül'den itibaren kuru kayısı alımı yapacak

TMO, 3 Eylül\'den itibaren kuru kayısı alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 3 Eylül'den itibaren kuru kayısı alımı yapacağını duyurdu. TMO'nun kuru kayısı alım fiyatları kalitesine göre belirlenmiştir. Alım işlemleri TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk AŞ'nin lisanslı deposu üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla gerçekleştirilecektir.

29.08.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 3 Eylül'den itibaren kuru kayısı alımı yapacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru kayısıda üretici lehine politikalarla piyasalardaki istikrarı sağlamak, üreticilerin sağlıklı depo ihtiyacını gidermek ve ihracat değerini korumak amacıyla TMO'nun kuru kayısı alımı yapması kararlaştırılmıştır. TMO kuru kayısı alım fiyatları kalitesine göre kg başına aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Kuru kayısı alım işlemleri Toprak Mahsulleri Ofisi iştiraki olan TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk AŞ (1. Organize Sanayi Bölgesi 13. Cd. No: 3 Yeşilyurt/ Malatya adresindeki) lisanslı deposu üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla 3 Eylül 2024'ten itibaren yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Eylül, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO, 3 Eylül'den itibaren kuru kayısı alımı yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
10:05 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’un soyadını kullanmasına dava açacak Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasına dava açacak
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
09:56 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık
09:44 İstanbul Küçükçekmece’de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 20:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: TMO, 3 Eylül'den itibaren kuru kayısı alımı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement