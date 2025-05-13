Yaş çay alım fiyatı belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Yaş çay alım fiyatı belli oldu

Yaş çay alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl için yaş çay alım bedellerini açıkladı. Buna göre 2024 yılında 19 olarak belirlenen yaş çay fiyatı, 2025 yılı için 25,44 olarak güncellendi.

13.05.2025 15:08
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Tarım ve Orman Bakanlığı "2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.

2024 yılında 19 olarak belirlenen yaş çay fiyatı, 2025 yılı için 25,44 olarak güncellendi.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, 2024 yılı yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi. ÇAYKUR, 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında toplam 783 bin ton yaş çay alımı yaptı ve bu yıl da benzer miktarda alım yapmayı hedefliyor. 2025 yılı için açıklanan yeni fiyat, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticilere bereketli ve verimli bir sezon dileyen Bakanlık, yaş çay sektöründe istikrarın devam edeceğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yaş çay alım fiyatını duyurdu

2025 Yılı Yaş Çay Fiyatı Detayları

2024 yılı rekoltesi: 1 milyon 430 bin ton

ÇAYKUR'un 2024 yılı alımı: 783 bin ton

2024 yılı yaş çay fiyatı: 19 TL

2025 yılı yaş çay fiyatı: 25,44 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaş çay alım fiyatı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Miraç YILMAZ:
    Şimdi kuru çaya yapılacak olan zamları bakın. Millet ürkmesin diye bir iki ay içerisinde ard arda yaş çaya verilenin iki katı zam yapılacak ve bu adalet diyecekler.. 7 1 Yanıtla
  • Higuhita:
    üreticiler tarafından nasıl memnuniyetle karşılandı geçen sene olduğu gibi yine TUİK in yalan enflasyonun bile altında kaldı. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yaş çay alım fiyatı belli oldu - Son Dakika
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