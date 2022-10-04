İzmir'de üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularındaki yenilikler anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularındaki yenilikler anlatıldı

04.10.2022 10:52
İzmir'de üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularındaki yenilikler anlatıldı

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) değişikliklerin e-Devlet üzerinden yapılabilmesiyle ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) değişikliklerin e-Devlet üzerinden yapılabilmesiyle ilgili bilgi verdi.

Özen, İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ÇKS'deki bazı aksaklıkların giderilmesi ve bürokrasinin azaltılarak dijitalleşmenin ön plana çıkarılması hedeflenerek yönetmelik değişikliğine gidildiğini hatırlattı.

Yapılan değişiklikle ÇKS kayıt yenileme işleminin e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebildiğini aktaran Mustafa Özen, yeni olmasına rağmen üreticilerin yoğun bir şekilde bu sistemi kullandığını anlattı.

Özen, böyle bir olanağı sağladığı için üreticiler adına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin e-Devlet üzerinden yeni uygulamaya ilgi göstermeleri yapılan işlemin ne kadar doğru olduğunu ortaya koymaktadır. ÇKS müracaatlarında bürokratik işlemlerden dolayı üreticilerimizin de çok büyük bir serzenişleri vardı, bürokratik işlemi aza indirmek, minimize etmek adına. Bu bir seçenektir, üretici ister il ilçe müdürlüklerine gelerek ÇKS müracaatlarını yapabilir isterse e-Devlet üzerinden yapabilir. Yalnız yeni bir sistem olduğu için üreticilerimizin de dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım."

Toplantıda sistemin detaylarıyla ilgili üreticilere bilgi verildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularındaki yenilikler anlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:57 İzmir'de 80 yaşındaki kadın, 85 yaşındaki kocasını öldürdü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
17:55 Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
17:44 Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu
17:17 Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı
17:10 Bakan Varank: İhracat rakamları, son dönemdeki ivmesiyle 252 milyar doları aştı
16:56 Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu
16:44 Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada
16:39 CHP, Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
16:26 Zelenski, "Putin ile müzakere yapılamaz" ibaresinin yer aldığı bir kararnameye imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 18:06:27. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularındaki yenilikler anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement