ZONGULDAK - Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

ZONGULDAK - Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor

12.06.2022 12:49

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çöplerden arındırdığı atıl durumdaki araziyi tarıma kazandıran Aynur Çakar, yetiştirdiği organik ürünleri yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çöplerden arındırdığı atıl durumdaki araziyi tarıma kazandıran Aynur Çakar, yetiştirdiği organik ürünleri yurdun dört bir yanına gönderiyor.

İlçede "Aynur abla" ismiyle tescilli manda yoğurdu üreticisi olarak tanınan evli ve 3 çocuk sahibi 58 yaşındaki Çakar, eşi Şenol Çakar (60) ile 5 yıl önce Milli Emlak'a ait 100 dönümlük alanın 25 dönümünü kiraladı.

İş makineleriyle çöplerden arındırdığı arazinin daha sonra toprak analizlerini yaptıran Çakar, Çaycuma İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çaycuma Ziraat Odası'nın kontrolü ve desteğiyle 2 yıl önce ekim yapmaya başladı.

Yetiştirdiği fasulye, salatalık, domates, biber, patlıcan, kabak, maydanoz, çilek, roka, mısır ve ayçiçeği gibi pek çok organik ürünü hem dükkanı hem de sosyal medya aracılığıyla müşterilerine ulaştıran Çakar, azmi ve çalışkanlığıyla kadınlara örnek oluyor.

Bu yıl arazisine sadece yerli tohumlar eken Çakar, başarılı bir hasat sezonu bekliyor.

"İnsanların tarıma tekrar dönüş yapmaları gerekiyor"

Aynur Çakar, AA muhabirine, "Şu ana kadar her şey güzel gitti, inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. Bu zamana kadar manda yoğurduyla bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da yerli tohumlarla, tarımla da ilçemizdeki değerli toprakların adını duyurmaya çalışacağız." dedi.

Tarımın her geçen yıl önemli hale geldiğini dile getiren Çakar, "Çoğu insanımız köylerindeki topraklarını bırakıp büyük şehirlere gidiyorlardı ama artık tarım bizim için hazine oldu. İnsanların kendi topraklarına dönüp bu değerli topraklarımızı işleyip büyük şehirlerden kazanacakları paranın kat kat mislini kendi topraklarında, ailelerinin yanında kazanmaları mümkün." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok yerine ürünler gönderdiğini ve yoğun talep gördüğünü aktaran Çakar, şunları kaydetti:

"Yerli tohumdan diktiğimiz fasulye, domates, patlıcan, biber yani aklınıza gelebilecek her şeyimiz var. İnşallah güzel hasat alırsak emeğimizin karşılığını almış olacağız. Elimizden geldiğince, yettiği kadar her yere göndermeye çalışıyoruz. Keşke daha fazla üretebilsek de gelen her talebe karşılık verebilsek. Biz gücümüzün yettiği yere kadar yapabiliyoruz. İnsanlar yerli tohumla yapılan bütün çalışmalarda karşılığını bulacaklar, insanların tarıma tekrar dönüş yapmaları gerekiyor çünkü her şey toprakta. Bizim için de önemli olan bu."

"Bu girişimin başarılı olacağına inanıyoruz"

Şenol Çakar da eşiyle kiraladıkları arazide yerli tohumla mısır ektiklerini, başarılı olduklarını görünce sebzeye yöneldiklerini anlattı.

Artık gıdaya ulaşabilmenin zor olduğuna dikkati çeken Çakar, "Sağlıklı ürünlerin üretilmesi için eşim bir girişimde bulundu. Bu girişimin başarılı olacağına inanıyoruz. Milli Emlak Müdürlüğünün çok büyük katkısı var çünkü buralar atıl, boş vaziyetteydi. Emeğimiz, alın terimiz var. Bu alın teri olduğu sürece insanlarımıza faydalı ürünler üretmeye devam edeceğiz. Altın fışkırıyor yerden. Siz yeter ki cebinizden bir tane düşürün, o toprakla buluştuğu zaman yeryüzüne geliyor." ifadesini kullandı.

ZONGULDAK - Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor
ZONGULDAK - Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor
ZONGULDAK - Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor
ZONGULDAK - Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor

YORUMLAR
500
Elazığ'da kayalarla çevirdikleri arazide Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı Elazığ'da kayalarla çevirdikleri arazide Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı Demirdöven Barajı 100 bin dönüm araziyi sulu tarıma kavuşturacak Demirdöven Barajı 100 bin dönüm araziyi sulu tarıma kavuşturacak
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ZONGULDAK - Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 13:32:40. #1.13#
SON DAKİKA: ZONGULDAK - Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement