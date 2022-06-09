Tarımın geleceğine ışık tutacak proje çalıştayı başladı - Son Dakika
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Tarımın geleceğine ışık tutacak proje çalıştayı başladı

09.06.2022 15:29
Tarımın geleceğine ışık tutacak proje çalıştayı başladı

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Dicle Üniversitesi (DÜ) iş birliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı,Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Karacadağ Kalkınma Ajansı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarım...

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Dicle Üniversitesi (DÜ) iş birliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ,Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Karacadağ Kalkınma Ajansı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Toros Tarım, Dicle Yem ile Progen'in katkıları ile bölge tarımın geleceğine ışık tutmak amacıyla 'Gelecekte Diyarbakır'ın Tarımsal Perspektifi' çalıştayı başlatıldı. Tarım Bakanlığı uzmanları, Dicle Üniversitesi ve bir çok üniversiteden Akademisyenler, TOBB, TURİB, Karacadağ Kalkınma Ajansı, TKDK, KGF, GAPUTEM, AB Delegasyonu, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan uzmanlar ile iş insanlarının oluşturduğu 100 kişilik çalışma grubu Diyarbakır'da tarımsal üretim, tarımsal sanayi, tarımsal ticaret ve tarımsal finansman başlıklarında çalıştay düzenledi.

Düzenlenen çalıştay ile ilgili olarak bilgi veren Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır'ın tarımsal üretimini artırarak geleceğe taşınması ve bölge tarımın geleceğine ışık tutmak amacıyla kent bileşenleri ile birlikte bir çalıştay düzenlediklerini söyledi.

Diyarbakır'ın tarımsal üretimini artırarak geleceğe taşınmasının doğru zirai planlama ve uygulamalar ile ancak mümkün olacağını da belirten DTB Başkanı Engin Yeşil, "Ülkemiz nezdinde, bölgemiz adına tarımın geleceğine ışık tutmak amacıyla çok değerli akademisyenlerimiz, tarımsal alanda kurum ve kuruluşlarımızda bulunan uzmanlarımız, iş insanlarımız ve çalışanlarımız ile birlikte üretim, ticaret, sanayi ve finans olmak üzere dört ana başlıkta, dört çalışma grubu ile çalıştayımızı başlatmış bulunmaktayız" dedi.

Sonuç raporu yarın açıklanacak

İki gün sürecek olan "Gelecekte Diyarbakır'ın Tarımsal Perspektifi' çalıştayının sonuç raporunun Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Eski Tarım Bakanı M. Mehdi Eker ve milletvekilleri, üniversitelerin rektörleri, genel müdürler, akademisyerler ve kentte bulunan ve il dışından davetli gazetecilerin katılacağı 'Gelecekte Diyarbakır'ın Tarımsal Perspektifi' çalıştayının ikinci gününde açıklanacağı belirtildi. - DİYARBAKIR

Tarımın geleceğine ışık tutacak proje çalıştayı başladı
Tarımın geleceğine ışık tutacak proje çalıştayı başladı

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Kaynak: İHA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımın geleceğine ışık tutacak proje çalıştayı başladı - Son Dakika

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