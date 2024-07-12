Tarımsal Destekleme Ödemeleri Bugün Yapılıyor

Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanlığı, 87 milyon 484 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği, Mazot ve Gübre Desteği; toplamda 87 milyon 484 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor" denildi.