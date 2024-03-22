Tarımsal Destekleme Ödemeleri Çiftçilere Aktarılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Çiftçilere Aktarılıyor

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Çiftçilere Aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplamda 1 milyar 610 milyon 593 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Mazot ve gübre desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği ve hayvan gen kaynakları desteği gibi çeşitli alanlarda yapılan desteklemelerin çiftçilere ulaştırılmasıyla ilgili açıklama yapan Bakan Yumaklı, hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

22.03.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Toplamda 1 milyar 610 milyon 593 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mazot ve gübre desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, hayvan gen kaynakları desteği. Toplamda 1 milyar 610 milyon 593 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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