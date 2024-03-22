Tarımsal Destekleme Ödemeleri Çiftçilere Aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Toplamda 1 milyar 610 milyon 593 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mazot ve gübre desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, hayvan gen kaynakları desteği. Toplamda 1 milyar 610 milyon 593 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde yürütülen proje kapsamında damızlık koç dağıtımı tamamlandı. Küçükbaş Hayvanlarda Sürü İyileştirme Projesi kapsamında 17 ilçede 250 adet küçükbaş hayvan yetiştiricisine 250 baş damızlık koç teslim edildi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yer tahsisleri, yeni yer tahsisi talepleri, doğal gaz arzı, devam eden yatırımların durumu ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı sonrası Tavlı ve beraberindekiler, Havza OSB'de üretim yapan bir firmayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son dönemde oluşturulmaya çalışılan spekülatif bir hava var. Buna da hiç kimsenin prim vermemesi gerekir, rakamlar ortada.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.111,50 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirtti.
CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'emeklilere promosyon' açıklamasına tepki göstererek, emeklilerin bu seçimde üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti. Bingöl, banka promosyonlarının emeklilerin sıkıntılarına çözüm olmadığını ve emeklilerin oyalanmaya çalışıldığını ifade etti.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındıkta zirai don tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Kar yağışının ardından bazı noktalarda fındık bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Üreticiler gelecek olan 2-3 haftalık sürecin önemli olduğunu belirtirken, Meteoroloji'den de zirai don uyarısı geldi.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nın bin 700 şubesinde yapılan dizayn ve konsept değişiklikleri için yılda 4 milyar lira harcama yaptığını ve bu harcamaların gereksiz olduğunu belirterek, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Akay, Ziraat Bankası'nın tarımsal kredi kullandırımlarında kısıtlamaya gittiğini ve çiftçilerin finansman ihtiyacının karşılanmadığını da dile getirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Konya'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' toplantısına katıldı. Bakan Işıkhan, Konya'nın önemini vurgulayarak, iş dünyasıyla sürekli temas halinde olmayı önemsediklerini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin, üretimin ve çalışmanın yüzyılı yapacaklarını ifade etti.
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