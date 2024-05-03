Tarımsal Destekleme Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarılıyor

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 445 milyon 249 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Ödemeler arasında sürü yöneticisi istihdam desteği, manda desteği, anaç koyun keçi desteği, sürü yenileme desteği, malak desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği ve toprak analizi desteği bulunuyor.

03.05.2024 21:05
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de verildi.

Buna göre, sürü yöneticisi istihdam desteği olarak 266 milyon 850 bin lira, manda desteği olarak 83 milyon 711 bin lira, anaç koyun keçi desteği olarak (Ağrı-Doğubeyazıt) 32 milyon 851 bin lira, sürü yenileme desteği olarak (Ağrı- Doğubayazıt) 25 milyon 919 bin 400 lira, malak desteği olarak 25 milyon 338 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 10 milyon 133 bin 750 lira ve toprak analizi desteği olarak 445 bin 850 lira ödeme yapılacak.

Kaynak: AA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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