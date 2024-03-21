Ekonomi

Tarımsal girdi enflasyonu ocakta yüzde 45,11 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 ocak ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini (Tarım-GFE) açıkladı.

2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,81 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 7,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 9,07 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,22, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 74,88 artış gerçekleşti.

En çok artış veteriner harcamalarına

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 167,95 ile veteriner harcamaları oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,35 ile veteriner harcamaları oldu. - ERZİNCAN