Tarımsal girdi enflasyonu ocakta yüzde 45,11 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 ocak ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini (Tarım-GFE) açıkladı.
2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,81 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 7,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 9,07 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,22, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 74,88 artış gerçekleşti.
En çok artış veteriner harcamalarına
Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 167,95 ile veteriner harcamaları oldu.
Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,35 ile veteriner harcamaları oldu. - ERZİNCAN
Son Dakika › Ekonomi › Tarımsal girdi enflasyonu ocakta yüzde 45,11 oldu - Son Dakika
Yıldız Holding'in basketbol takımı, Şirketler Arası Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Takım, Seri-A Ligi'nde oynadığı 11 maçın 10'unu kazanarak ilk şampiyonluğunu elde etti. Yıldız Holding, CBL Türkiye Şampiyonası'nda da mücadele edecek. Şirketin İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, takımın başarısının çalışanlar için motivasyon ve gurur kaynağı olduğunu belirtti ve başarılarının devam edeceğini vurguladı.
Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yapılan açıklamada, ramazan ayında vatandaşların kırmızı ete daha kolay ulaşması için indirim yapılacağı duyuruldu. Bursa PERDER üyesi işletmelerde kıyma kilogram başına 324 lirayı, kuşbaşı ise 354 lirayı aşmayacak şekilde fiyatlandırılacak. Bu indirimin tüketicilere büyük fayda sağlayacağı belirtilirken, protokole destek veren isimlere teşekkür edildi.
Rekabet Kurulu, Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak firmaya 4,4 milyon lira ceza kesti. Şirketin yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek, internet satışlarını kısıtlamak ve müşteri kısıtlaması yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği tespit edildi. Uzlaşma sonucunda şirkete yüzde 25 indirimle 4 milyon 405 bin 93 lira idari para cezası uygulandı.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde yapılan çalışmalarda 1 kişi tarafından kaçak avlanmış 4 kınalı kekliğe el konulurken şahıslara 19 bin 121 lira idari para cezası kesilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını ziyaret ederek, yürütülen projeler hakkında brifing aldı. Ziyarete Vali Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili de katıldı.
31 Mart Yerel Seçimleri'ne 10 gün kala vatandaşlar, yönetime gelecek adaylardan beklentilerini dile getirdi. Emekli İhsan Kocadağ, göreve geleceklerden beklentisini 'Bizim tek isteğimiz; kimsenin rızkını yemesin. Adaletli şekilde bizim vergilerimizle elde edilen gelirleri bizim hizmetimize harcasın.' şeklinde ifade etti.
19 Mayıs Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini denetledi. Ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları karşılaştırıldı. Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, halk sağlığının korunması için hassasiyet gösterileceğini söyledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,9 artışla 9.035,94 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,82 puan ve yüzde 0,9 değer kazanarak 9.035,94 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,86 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,93 ile tekstil oldu. Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 8.955,12 puandan tamamladı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Analistler, bugün yurt içinde TCMB, yurt dışında da İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?