Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Mart Ayında Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Mart Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Mart ayında yıllık yüzde 49,93 artış gösterdi. Aylık olarak ise yüzde 1,16 artış kaydedildi. Tarım-GFE'de en yüksek artış veteriner harcamaları ve tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti.

21.05.2024 10:16
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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 49,93 arttı, aylık yüzde 1,16 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre Tarım-GFE'de, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,50 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,81 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,35 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 46,74 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 72,55 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 165,31 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 7,04 ile tohum ve dikim materyali oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Mart Ayında Arttı - Son Dakika

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