Tarımsal Girdi Fiyatları %33,88 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının haziranda yıllık yüzde 33,88, aylık yüzde 2,52 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,88 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,27 arttı.

YILLIK DEĞİŞİMİN EN YÜKSEK OLDUĞU ALT GRUP VETERİNER HARCAMALARI

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,79 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,95 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,92 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,61 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 61,77 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,05 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.