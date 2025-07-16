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Tariş'te Yolsuzluk İddiaları Gündemde

Tariş\'te Yolsuzluk İddiaları Gündemde
16.07.2025 09:17
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İsmail Özer, Tariş yöneticilerini yolsuzluk ve zimmet iddialarıyla suçlayarak hesap sordu.

Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Tariş Pamuk Birliği Başkanı Faruk Aydın ve yönetimine yönelik zimmet ve yolsuzluk soruşturması üzerinden kamuoyuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, hem iddiaların içeriğine hem de soruşturma sürecindeki sessizliğe dikkat çeken Özer, "Suskunlukla bu işi örtemezsiniz. Kamuoyundan kaçamazsınız" dedi.

"Tariş ortaklarının 58 milyon TL'si peşkeş mi çekildi?"

Özer, açıklamasında özellikle 58 milyon TL'lik avans ödemesinin kimlere ve ne amaçla verildiğini sorguladı. "Bu parayla kimlerin zenginleştiğini açıklamak zorundasınız. Bu üreticinin alın teridir" diyen Özer, "Ortada gasp edilen emek, suskunlukla örtülmek istenen haklar var" ifadelerini kullandı.

"Masalarda yargı mı dağıtıyorsunuz?"

Tariş Pamuk Birliği yönetiminin soruşturmaya dair herhangi bir şeffaf açıklama yapmadığını ifade eden Özer, alkollü yemek organizasyonlarıyla süreci manipüle etme çabası olduğunu iddia etti. Başkan Faruk Aydın'ın bu toplantılarda yaptığı konuşmalarda, "Bu işten bir şey çıkmaz" ve "Beraat ederiz" gibi ifadeler kullandığını öne süren Özer, bu tarz yaklaşımların adalet sürecine müdahale niteliği taşıdığını söyledi.

"Söke Kooperatifi'ni neden çağırmadınız?"

Yönetimin, yapılan bu yemek organizasyonlarına Söke Kooperatifi'ni özellikle davet etmediğini belirten İsmail Özer, "Bizi çağırmadınız çünkü size zor sorular soracağımızdan korktunuz. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

"Canlı yayında tartışalım; tüm masrafları ben karşılayacağım"

İsmail Özer, açıklamasında Faruk Aydın'a açık çağrıda bulundu; "Gerçekten dürüstseniz, şeffafsanız, buyurun tüm kamuoyu önünde bir yayında konuşalım. Masrafları ben karşılayacağım. Ortaklarımızın hakkını masalarda değil, kamuoyunun önünde savunalım." dedi.

"STK'lara da uyarım var"

Açıklamasında bazı sivil toplum kuruluşlarının da alkollü yemeklerde sürece destek verdiğini ima eden Özer, bu kişileri de uyardı. Tariş Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer; "MASAK kayıtları ortaya çıktığında bu aklama çabalarının arkasından kimlerin çıktığını göreceğiz. Kurumlarınızı bu kadar kolay ortaya koymanız size pahalıya mal olabilir." dedi.

"Hakkı gasp edilen üreticinin sesi olmaya devam edeceğiz"

İsmail Özer, açıklamasında "Biz, üreticinin hakkını sonuna kadar savunacağız. Kimsenin kişisel çıkarları uğruna, emekçinin hakkına el uzatmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, İsmail Özer, Politika, Ekonomi, Tarım, Hukuk, Tariş, Son Dakika

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