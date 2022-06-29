TARSİM'den "sel afetinin yaşandığı bölgedeki üreticilerimizin yanındayız" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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TARSİM'den "sel afetinin yaşandığı bölgedeki üreticilerimizin yanındayız" açıklaması Açıklaması

29.06.2022 16:19
TARSİM'den "sel afetinin yaşandığı bölgedeki üreticilerimizin yanındayız" açıklaması Açıklaması

TARSİM, sel felaketinin yaşandığı bölgedeki üreticilerin yanında olduğunu duyurdu.

TARSİM, sel felaketinin yaşandığı bölgedeki üreticilerin yanında olduğunu duyurdu.

TARSİM'den yapılan açıklamada, geçen günlerde Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel afetinden ötürü bölge halkına "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.

Benzer bir durumun tekrar yaşanmaması temennisinde bulunulan açıklamada, "sel felaketinin yaşandığı bölgedeki üreticilerimizin yanındayız" mesajı verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Sinop, Bartın ile Düzce illerinde etkili olan sel afetinin ardından sigortalılarımızdan aldığımız ihbarlar doğrultusunda hasarlara ilişkin olarak eksper organizasyon çalışmaları yapılmakta olup en kısa süre içinde tespitlere başlanacaktır. Bitkisel Ürün Sigortası branşında bu yıl, söz konusu illerde 42 bin adet civarında poliçe düzenlenmiştir. Poliçesi olan sigortalı üreticilerimizden toplam 1.253 adet hasar ihbarı alınmış olup yaklaşık 26 milyon TL'lik bir sigorta bedeline tekabül eden 864 adedi sel- su baskını nedenlidir.

Bu yıl Hayvan Hayat Sigortaları branşında ise söz konusu illerde 16 bin adedin üzerinde poliçe düzenlenmiştir. Bu illerden 1 adet arıcılık, 1 adet kümes hayvanları hayat ve 1 adet büyükbaş hayvan hayat branşlarında olmak üzere toplam 3 adet sel-su baskını nedenli hasar ihbarı alınmıştır. Hasar tespitleri için eksperler görevlendirilmiş olup dosya durumları da takip edilmektedir. Sigortalı üretici ve yetiştiricilerimizin, 7/24 hizmet sunan 0850 250 82 77 numaralı çağrı merkezi, TARSİM Mobil ve www.tarsim.gov.tr aracılığıyla hasar ihbarlarını gerçekleştirebileceğini hatırlatıyor, poliçesi olmayan üretici ve yetiştiricilerimizin ise beklenmeyen anlarda ve şiddette meydana gelen afetlere karşı önlemlerini zamanında almalarını ve tarım sigortasını ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz."

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Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Zonguldak, Kastamonu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TARSİM'den 'sel afetinin yaşandığı bölgedeki üreticilerimizin yanındayız' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: TARSİM'den "sel afetinin yaşandığı bölgedeki üreticilerimizin yanındayız" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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