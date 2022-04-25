TARSİM'den sera üreticilerine 165 milyon TL hasar ödemesi - Son Dakika
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TARSİM'den sera üreticilerine 165 milyon TL hasar ödemesi

25.04.2022 09:02
TARSİM'den sera üreticilerine 165 milyon TL hasar ödemesi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), bu yıl sera üreticilerine 165 milyon TL'lik hasar ödemesi gerçekleştirdi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), bu yıl sera üreticilerine 165 milyon TL'lik hasar ödemesi gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, martta üreticilerin mevcut poliçelerindeki sigorta bedellerinin güncel rayiç değerler üzerinden revize edilebileceği yönündeki çağrıların ardından yaklaşık 300 adet sera sigortası poliçesi için talep alındı ve bunun sonucunda poliçelerdeki örtü ve konstrüksiyon bedelleri yeniden düzenlendi.

Üreticilerin sera maliyetlerindeki fiyat artışlarından kaynaklı olarak yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla yetkili acenteler aracılığıyla gerçekleştirdikleri düzenlemelerin ardından seralarında çeşitli nedenlerden ötürü meydana gelen hasarlara ilişkin olarak ihbarda bulundukları ve eksperler tarafından tespit işlemlerinin yapıldığı aktarıldı.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamında 2022'de sera sigortası branşında, Türkiye genelinde 8,3 milyar TL'lik tarımsal varlık sigortalandı. Sigortalı üreticilerden toplanan 48 milyon TL prim karşılığında 165 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirilirken, seracılığın yaygın olarak yapıldığı Antalya özelinde ödenen hasar 100 milyon TL oldu.

Üreticiler seralarını, TARSİM sistemindeki üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurarak çeşitli indirim fırsatları ve yüzde 50 devlet prim desteğiyle güvence altına alabiliyor.

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Tarım Sigortaları Havuzu, Türk Lirası, Sigorta, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TARSİM'den sera üreticilerine 165 milyon TL hasar ödemesi - Son Dakika


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