Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Etiyopya'dan gelen üst düzey heyeti İstanbul'daki genel müdürlüğünde ağırlayarak, Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi modelini tanıttı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, programa TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile beraberindeki TARSİM heyeti ev sahipliği yaptı.

TARSİM'in tarım sigortacılığı alanındaki birikimini uluslararası alanda paylaşma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen program çerçevesinde Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi modeli tanıtılarak, işbirliği alanları karşılıklı değerlendirildi ve sorular yanıtlandı.

İki gün süren programa Etiyopya Tarım Bakanlığı Bakanlık Danışmanı Abera Lema Alemu, Etiyopya Reasürans Şirketi Genel Müdürü Netsanet Lemessa, Etiyopya Merkez Bankası Direktörü Belay Tulu Tadesse, Etiyopya Sigortacılar Birliği Genel Sekreteri Emebet Alemayehu Soressa ile Etiyopya Tarım Bakanlığı, Etiyopya Tarımsal Dönüşüm Enstitüsü, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri katıldı.

Program kapsamında ilgili birimlerin temsilcileri, konuk heyete TARSİM'in kurumsal yapısı, işleyişi ve saha uygulamaları hakkında kapsamlı sunumlar yaptı.