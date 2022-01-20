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TARSİM: "Fındık için son sigorta tarihi 28 Şubat" - Son Dakika

TARSİM: "Fındık için son sigorta tarihi 28 Şubat"

20.01.2022 10:08
TARSİM: "Fındık için son sigorta tarihi 28 Şubat"

TARSİM, fındık için son sigorta tarihi olarak 28 Şubat'ı işaret ederken, üreticilerin geç kalmadan tarım sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

TARSİM, fındık için son sigorta tarihi olarak 28 Şubat'ı işaret ederken, üreticilerin geç kalmadan tarım sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

TARSİM'den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde fındık ürünü için poliçe tanzimlerinin, 28 Şubat tarihinde sona ereceği hatırlatılarak, üreticilere yüzde 67'ye varan devlet prim desteğinden faydalanmaları ve tarım sigortalarını zamanında yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Üreticilerin 'fındık' ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere, fındık ürününde zirai don riskinin yaşandığı en kritik aylar Ocak, Şubat ve Mart'tır. Bu aylarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın aniden soğumasıyla birlikte yağan kar sonrası oluşan don, fındık ürünü için büyük bir risk oluşturuyor. 1 dekarlık alanda üretim miktarı 210 kilogram, sigorta bedeli 5 bin 40 TL olan fındık ürününün sigortalanması halinde 'dolu paketi' için ödenecek tutar sadece 39 TL. Dolu paketine ek olarak 'don' riski de poliçeye ekletilmek istenirse toplamda 145 TL ödeniyor.

Ayrıca hasarsız geçen poliçe süresi sonunda poliçenin yenilenmesi halinde dolu paket primi üzerinden yüzde 30'a, don riski priminden yüzde 20'ye varan hasarsızlık indirimi, sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'Genç Çiftçi İndirimi', sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'Kadın Çiftçi İndirimi', Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 oranında, prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında prim indirimi uygulanıyor.

Fındık ürünü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel- su baskını riskleri ile isteğe bağlı olarak alınan don riskinin neden olduğu miktar kaybına; fındık ocaklarında ocakların kendisi, ağaç sigortası yaptırılarak, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel-su baskını, kar ağırlığı ve taşıt çarpması risklerine karşı sigortalanabiliyor.

Bu üründe teminat, bahçedeki ocaklarda bulunan dişi çiçeklerin (karanfilli tomurcukların) etrafını çevreleyen pulcuklardan ayrılıp, sap oluşturmaya ve ilk yaprakçıklar görülmeye başladığı dönemde ve her şartta poliçe başlangıç tarihinden yedi gün sonra, heyelan teminatında ise poliçe başlangıç tarihi itibarıyla başlıyor.

Şimdi siz de geç kalmadan fındık ürününüzü, TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurarak sigortalatın ve emeğinizi güvence altına alın." - İSTANBUL

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28 Şubat, Sigorta, Çiftçi, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TARSİM: 'Fındık için son sigorta tarihi 28 Şubat' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TARSİM: "Fındık için son sigorta tarihi 28 Şubat" - Son Dakika
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