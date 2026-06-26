TARSİM heyeti Tokat'ta hasarları inceledi - Son Dakika
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TARSİM heyeti Tokat'ta hasarları inceledi

26.06.2026 16:11
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Tarım Sigortaları Havuzu heyeti, Tokat'taki sel ve dolu hasarlarını yerinde görmek için ziyaret etti.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, meydana gelen sel, su baskını ve dolu hasarlarının etkilerini yerinde görmek amacıyla Tokat'ı ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, iki gün süren program kapsamında TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile beraberindeki heyet, yerel üreticiler ve sektör paydaşlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Heyet, ziyaretinde Tokat Valisi Abdullah Köklü, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Cebeci ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir ile görüştü.

Kentte meydana gelen sel, su baskını ve dolu hasarlarının etkilerini inceleyen ve saha çalışmalarını takip eden heyet, görüşmelerde TARSİM Sistemi'nin işleyişi ve uygulamaları hakkında bilgi verirken, tarım sigortasının yaygınlaştırılmasına yönelik yapılabilecek ortak çalışmaları da ele aldı.

Programın devamında Tokat merkez ve ilçelerinde incelemelerde bulunan TARSİM heyeti, TARSİM Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile eksperlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üreticilerle de bir araya gelen heyet, tarım sigortasının ihmal edilmemesi yönündeki önerilerini paylaştı.

Kaynak: AA

Tarım Sigortaları Havuzu, Yerel Haberler, Ekonomi, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TARSİM heyeti Tokat'ta hasarları inceledi - Son Dakika

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