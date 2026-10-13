TARSİM, Londra'da Aon ve Swiss Re ile 2027 reasürans yenilemesini görüştü - Son Dakika
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TARSİM, Londra'da Aon ve Swiss Re ile 2027 reasürans yenilemesini görüştü

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TARSİM, Londra\'da Aon ve Swiss Re ile 2027 reasürans yenilemesini görüştü
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TARSİM heyeti, reasürans işbirliklerini güçlendirmek için Londra'da Aon ve Swiss Re'ye teknik ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerde iklim değişikliğiyle artan doğal afetlerin yönetimi, sürdürülebilir finansman ve 2027 reasürans yenileme süreçleri ele alındı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tarım sigortalarında küresel işbirliklerini güçlendirmek ve reasürans alanındaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla İngiltere'ye üst düzey teknik ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı başkanlığındaki heyette, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türk Reasürans ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden yetkililer yer aldı.

Sigortacılık ve reasürans alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirmek ve reasürans şirketleriyle işbirliklerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen programda, küresel düzeyde faaliyet gösteren finans kuruluşlarıyla temaslarda bulunuldu.

TARSİM heyeti, İngiltere'nin başkenti Londra'daki program kapsamında ilk olarak risk yönetimi ve reasürans brokerliği alanında küresel lider konumunda bulunan Aon Plc'yi ziyaret etti.

Aon Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ferhan Özay, Küresel Takım Lideri Christopher Coe ve Türkiye Direktörü Mine Kübra Bozdağ ile bir araya gelen heyet, küresel risk transferi çözümlerini değerlendirdi.

Ziyaretin bir sonraki durağı ise dünyanın önde gelen reasürans şirketlerinden Swiss Re oldu.

TARSİM heyeti, Swiss Re'nin Birleşik Krallık ve İrlanda P&C Reasürans İcra Kurulu Başkanı Jason Richards, Kamu Sektörü Çözümleri İsviçre ve Küresel Pazar Geliştirme Başkanı Esther Baur ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Tarım Reasüransı Başkanı Gael Certain ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, özellikle küresel iklim değişikliği nedeniyle artan doğal afetlerin yönetimi, sürdürülebilir finansman modelleri ve 2027 yılı reasürans yenileme süreçleri ele alındı.

Deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşıldığı teknik ziyaret, mevcut işbirliklerinin güçlendirilerek sürdürülmesi yönündeki ortak temennilerle sona erdi.

Kaynak: AA
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