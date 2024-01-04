 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tarsus Belediyesi, Hayvancılığı Desteklemek Amacıyla Ücretsiz Silajlık Mısır Dağıtacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsus Belediyesi, Hayvancılığı Desteklemek Amacıyla Ücretsiz Silajlık Mısır Dağıtacak

Tarsus Belediyesi, hayvancılığı desteklemek amacıyla kendi arazisinde ekimini gerçekleştirdiği silajlık mısırın hasadını tamamladı. Proje kapsamında elde edilen 50 ton silaj ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılacak. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çiftçilere verilen desteklerin devam edeceğini belirterek, tarım alanında çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Tarsus Belediyesi, Hayvancılığı Desteklemek Amacıyla Ücretsiz Silajlık Mısır Dağıtacak
04.01.2024 - 12:17,
Abone Ol

Tarsus Belediyesince hayvancılığı desteklemek amacıyla kendi arazisinde ekimini gerçekleştirdiği silajlık mısırın hasadının tamamladığı, proje çerçevesinde elde edilen 50 ton silajın ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılacağı bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvancılıkta üretimin artırılması çerçevesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı yapıldı. Hasatta, 50 tonluk silaj elde edildi. Silajlar, ücretsiz olarak üreticilere dağıtılacak. Hayvan yetiştiricileri, belediyenin destekleriyle Tarsus'un büyük ve küçükbaş hayvancılığının güçlendirilmesinden duydukları sevinci dile getirdi.

Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, yapılan hasadın detaylarını paylaşarak, arazinin 20 dekarlık olduğunu ve dönüm başına 3 ile 4 ton arası silajlık mısır elde edildiğini belirtti. Hazırlanan 50 kilogramlık torbalardaki mısır silajlarının, küçük ölçekli hayvan üreticilerine ve talepte bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını ifade etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, üreticilere verilen desteklerin devam edeceğini belirterek, "Zor şartlar altında üreticilik yapan çiftçilerimize destek olmak amacıyla silajlık mısır dağıtımı gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimler olarak tarım alanında çalışmalarımızı devam ettirerek, koşulları iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Üretim, Tarım, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesi, Hayvancılığı Desteklemek Amacıyla Ücretsiz Silajlık Mısır Dağıtacak - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:56
Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı

Son Dakika
11:56 Adana'da Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Dava Açıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:51:18. #1.11#
SON DAKİKA: Tarsus Belediyesi, Hayvancılığı Desteklemek Amacıyla Ücretsiz Silajlık Mısır Dağıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement