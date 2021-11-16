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Tarsus Belediyesinden köylülere yem desteği - Son Dakika

Tarsus Belediyesinden köylülere yem desteği

16.11.2021 15:36
Tarsus Belediyesinden köylülere yem desteği

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın üreticiye destek olmak amacı ile yürüttüğü proje kapsamında, köylerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine yem desteği sağlanıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın üreticiye destek olmak amacı ile yürüttüğü proje kapsamında, köylerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine yem desteği sağlanıyor.

Tarsus Belediyesi, küçük üreticinin desteklenmesi, kırsal kesimdeki nüfusun kalkındırılması ve kırsal kesimde yaşamanın özendirilmesine yönelik projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, veterinerlik hizmetleri desteğinin yanı sıra süt hayvanları için yem desteği de verilmeye başlandı. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğünün kontrolünde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, ekipler köyleri dolaşarak hayvan varlığı sisteme kayıtlı olan üreticilere yemleri teslim ediyor. Ekipler, Yalamık, Beylice, Keşbükü, Çakırlı, Pirömerli, Böğrüeğri, Avadan, Kargılı, Özbek, Tekeliören, Kaklıltaşı, Bahçe ve Kadelli mahallerinde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine yem desteği sağladı. Tarsus Belediyesinin hayvan üreticilerine yönelik yem desteği devam edeceği bildirildi.

Bu çalışmaların yanı sıra küçük üreticilerin desteklenmesi ve şehirlerde yaşayan vatandaşların sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla hayata geçirilen süt projesi de devam ediyor. Süt projesi kapsamında köylerde üreticilerden alınan sütler Halk Marketlerde piyasanın altında satışa sunuluyor.

Yem desteğinden memnun olduklarını belirten üretici Reşit Çöp, "Köylüler olarak çok memnunuz. Bir ilki gerçekleştirdiniz. Sağ olun, var olun" dedi.

Üretici Ersin Savcı ise "Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a yem desteği için çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz sağ olsun, bizim gibi küçük üreticileri destekliyor" diye konuştu. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Veteriner, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesinden köylülere yem desteği - Son Dakika Ekonomi


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