Tarım işçilerinin yevmiyelerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Avcı, 2022 Pamuk ve Mısır sulama dekar ücretinin ise 135 TL olarak belirlendiğini belirtti. - MERSİN

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, daha önce 165 TL olan tarım işçilerinin yevmiyesi, artan ekonomik koşullar göz önüne alınarak, 275 olarak belirlediklerini açıkladı.

Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Tarsus'ta tarım işçilerinin yevmiyesi 275 TL oldu - Son Dakika

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