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Tarsus'taki 'Et Market'te zam uygulanmayacak - Son Dakika

Tarsus'taki 'Et Market'te zam uygulanmayacak

14.12.2021 15:08
Tarsus'taki 'Et Market'te zam uygulanmayacak

Tarsus Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerden birisi olan 'Et Market'te zam uygulanmayacağı bildirildi.

Tarsus Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerden birisi olan 'Et Market'te zam uygulanmayacağı bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların hijyen endişesi olmadan, piyasanın altında fiyatlarla aracısız olarak buluştuğu 'Et Market', yoğun ilgiyle karşılanıyor. Kentin birçok noktasında açılan halk marketlerden sonra 'Et Market'i de vatandaşla buluşturan Tarsus Belediyesi, uygun fiyatlı ve kalite standartlarına uygun şekilde satılan etleri vatandaşlara sunuyor. Sağlıklı ve uygun fiyatlı ete ulaşımın kolay olduğu ve şehrin uğrak noktası olan et marketlerde, et fiyatları piyasadan daha uygun olarak satışa sunuluyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, et marketlerde et satışlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Üretici ve tüketiciyi aracız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturduğumuz et marketlerimiz vesilesi ile halkımızın sofrasında hem hijyenik hem de piyasanın altında fiyatlarla etlerin yer almasını sağlıyoruz. Sofrasında et olmayan kimse kalmasın, her geçen gün yükselen fiyatların vatandaşlarımıza sorun olmasın istiyoruz. Bu sebeple et fiyatlarına zam uygulamayacağız. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, sağlıklı ve uygun fiyatlı etlere ulaşımı için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Et market sayesinde uygun fiyatlı et alabildiklerini belirten vatandaşlar ise bu hizmeti sunan Tarsus Belediyesine ve Başkan Haluk Bozdoğan'a teşekkür ettiler.

'Et Market'teki etlerin kilo bazındaki fiyatları ise şu şekilde açıklandı; "Dana kıyma 52.5 TL, dana kuşbaşı 54.4 TL, dana but biftek 62 TL, dana tranç 70 TL, dana antrikot 75 TL, dana bonfile 85 TL, kuzu kıyma 54.5 TL, kuzu kemiksiz 62 TL, kuzu pirzola 65 TL, kuzu gerdan 55 TL, kuzu sırt 57 TL, kuzu kaburga 53 TL, kuzu kol 57 TL, kuzu but 58 TL ve kuyruk 65 TL." - MERSİN

Tarsus'taki 'Et Market'te zam uygulanmayacak
Tarsus'taki 'Et Market'te zam uygulanmayacak
Tarsus'taki 'Et Market'te zam uygulanmayacak

Tarsus Belediyesi, Türk Lirası, Tarsus, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus'taki 'Et Market'te zam uygulanmayacak - Son Dakika Ekonomi


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