Taşınmaz Ticaretinde Güvenli Ödeme Sistemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşınmaz Ticaretinde Güvenli Ödeme Sistemi

29.06.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güvenli Ödeme Sistemi, taşınmaz satışlarında dolandırıcılığı engellemek için 1 Ekim'de devreye girecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından taşınmaz satışına yönelik geliştirilen ve teknik hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla uygulamaya alınması 1 Ekim'e ertelenen Güvenli Ödeme Sistemi, satış bedelinin güvenli ve eş zamanlı el değiştirmesini sağlayarak alım-satım süreçlerinde dolandırıcılık risklerini azaltacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bakanlıkça taşınmaz ticaretini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen söz konusu sistem, alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmamasını, kayıt dışılığın azaltılmasını ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik kapsamında sistemin 1 Temmuz'da zorunlu olarak devreye alınması öngörülüyordu.

Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde tüm teknik süreçlerin ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanabilmesi için sistemin uygulamaya girme tarihini 1 Ekim'e erteledi.

Taşınmaz ticaretinde şeffaflığı güçlendirmek için uzun süredir üzerinde çalışılan sisteme ilişkin merak edilen 5 soru ve cevapları şöyle:

1- Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

Taşınmaz satışlarında, satış bedelinin güvenli ve eş zamanlı şekilde el değiştirmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bir ödeme altyapısıdır. Sistem sayesinde, alıcının ödediği para, taşınmazın tapuda devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçemeyecek. Böylelikle taşınmaz mülkiyeti ile satış bedeli eş zamanlı el değiştirecek.

2- Sistem hangi soruna çözüm getiriyor?

Türkiye'de taşınmaz satışlarında bedel, satıcıya çoğunlukla elden ödeniyor. Bu durum da alıcı ve satıcı taraflar açısından bazen ödememe ihtilaflarına yol açabildiği gibi işlemlerde güvensizlik oluşturabiliyor. Ayrıca tarafların yüksek meblağda nakit taşımasına neden olduğu için paranın çalınması gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Sistem, bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla oluşturuldu.

3- Sistem nasıl çalışacak?

Belirlenmiş bankalarda hesap açılarak satış bedeli buralarda bloke edilecek. Vatandaşlar, kendilerine verilen referans numarasıyla e-Devlet üzerinden başvuru yaparak tapu dairesinde işlemlerini başlatacak. İşlemler tamamlandıktan sonra tapu dairesinin onayıyla ödeme satıcının hesabına aktarılacak. Satışta olumsuz bir durum yaşanırsa para güvenli şekilde ödeme hesabında kalacak ve işlem gerçekleşmezse ilgili tarafa iade edilecek. Sistem üzerinden yapılan her işlemde kullanım bedeli alınacak. Kullanım bedeli, satıcıya aktarılan taşınmaz satış bedelinden mahsup edilecek.

4- Sistemin kullanımı zorunlu mu olacak, kimleri kapsayacak?

Ticaret Bakanlığına verilen yetki kapsamında, Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınması 3 ay ertelendi ve uygulamanın 1 Ekim'den itibaren zorunlu hale gelmesine karar verildi.

Sistem taşınmazın mülkiyetini devreden gayrimenkul sahibi (satıcı) ile bu taşınmazı satın alan alıcıyı kapsayacak. Uygulama yalnızca gerçek kişilere değil, tüzel kişiler (şirketler ve benzeri) tarafından yapılan taşınmaz alım-satım işlemlerini de içerecek.

5- Emlakçılar sürece dahil mi?

Güvenli ödeme süreci bankalar ve tapu işlemleri üzerinden yürütülecek. Emlakçılar ise bu süreçte aracı ve yönlendirici konumunda yer alacak. Bu kapsamda emlakçılar, alıcı ve satıcıyı bir araya getirecek, referans numarası ve sistem kullanımı konusunda yardımcı olabilecek, tarafları tapu ve ödeme adımlarına hazırlayabilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taşınmaz Ticaretinde Güvenli Ödeme Sistemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz

11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:38
Şehri akrepler bastı Her köşeden çıkıyorlar
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:51
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 11:25:08. #7.12#
SON DAKİKA: Taşınmaz Ticaretinde Güvenli Ödeme Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.