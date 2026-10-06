Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, OSB\'deki fabrikaları ziyaret edip işçilerle buluştu

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, incelemelerde bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin üretim ve istihdam merkezlerinden Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve yapımı devam eden fabrikaları ziyaret etti. Fabrika yetkilileriyle buluşan Başkan Arslan, üretim ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Üretim tesislerinde çalışan işçilerle sohbet eden Arslan, kolaylıklar diledi. Başkan Arslan, ilçede üretim ve istihdama katkı sağlayan işletmelere teşekkür etti.