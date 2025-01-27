Taşköprü Sarımsağı Dikim Sezonu Başladı

Ekonomi

Taşköprü Sarımsağı toprakla buluştu

KASTAMONU - Dünyada en kalitelisi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetişen ve bölge halkının beyaz altın olarak nitelendirdiği Taşköprü Sarımsağının 2025 yılı mahsulü için dikim sezonu başladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kar yağışının yaşanmamasından dolayı Taşköprü ilçemizde sarımsak dilimleri öne çekilerek Ocak ayının son haftasında başladı.

Taşköprü ilçemizde 30 yılı aşkın süredir sarımsak üreticiliği yapan Çetmi köyünden Şahin Akdağ sarımsak kimi sezonun başlaması ile ilgili şu ifadelere yer verdi; "Taşköprü'ye bağlı Çetmi köyünde Sarımsak üreticisiyiz. Sarımsaklarımızı bu mevsimde hava şartlarına, iklim şartlarına uygun olarak dikimini yapmak üzereyiz. Allah nasip ederse Temmuz ayının 10-15'i arası da hasat dönemi tamamlayacağız. Bu önümüzdeki dönem sulama işlemleri ve çapa işlemleri gerçekleştireceğiz. Sarımsakları işçilerimizle beraber el dikimi yaparak daha yüksek verim almayı hedefliyoruz. 2025 yılı sarımsak dikim sezonu tüm üreticilerimize hayırlı olsun." Dedi.

30 yıldır Taşköprü ilçemizde günlükçü başkanlığı yapan Aliye Güllü ise sarımsak dikim sezonu ile ilgili şu ifadelere yer verdi;"2025 yılı sarımsak sezonu bugün itibariyle başladı. Hava şartlarından dolayı sarımsak dikim sezonu biraz erken başladı. En kaliteli dikim el ile olan dikim. Makine ile dikim yapan üreticilerimizde var ama genel itibariyle verimli olduğunu düşündükleri için üreticilerimiz el ile dikim yapmayı daha çok tercih ediyor. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum." Dedi.

Taşköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet İpek sarımsakla ilgili şu verileri açıkladı. "Kastamonu Taşköprü'de 2025 yılı sarımsak üretimi rekolte beklentisinin 25 bin dönüm arazide 30 bin ton olması hedefleniyoruz. Taşköprülü üreticilerin sarımsak üretimi Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 20'sini tek başına karşılıyor. Kastamonu Taşköprü'de 4 bin aile geçimini sarımsak üretimi yaparak karşılıyor." dedi.