Taşköprü Sarımsak Dikiminde Günlük Yevmiye 1000 TL Olarak Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Taşköprü Sarımsak Dikiminde Günlük Yevmiye 1000 TL Olarak Belirlendi

Taşköprü Sarımsak Dikiminde Günlük Yevmiye 1000 TL Olarak Belirlendi

Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünü olan Taşköprü sarımsağı için dikim sezonu başladı ve günlük yevmiye ücreti 1000 TL olarak açıklandı. Taşköprü Kaymakamı ve Belediye Başkanı, sarımsak günlükçü başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirerek sezonun hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

29.01.2025 11:52  Güncelleme: 11:56
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Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünü olan Taşköprü sarımsak tarlarlarındaki dikim aşamasında çalışacak vatandaşların günlük yevmiyesi bin TL olarak belirlendi.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu'da sarımsak dikim sezonunun başlaması sebebiyle sarımsak günlükçü başkanlarıyla toplantı yaptı. Düzenlenen toplantıda sarımsak dikim yevmiyeleri açıklandı. Taşköprü Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sarımsak kooperatifi başkanları ile günlükçü başkanları katıldı.

"Taşköprü'de sarımsak dikim günlük yevmiye ücreti de bin TL olarak belirlenmiştir"

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Taşköprü Kaymakamımız Abdullah Demirdağ ile birlikte, sarımsak günlükçü başkanlarımızla bir araya gelerek verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Sarımsak dikim sezonunun başlamasıyla birlikte, birçok günlükçü başkanımızın emeğiyle şekillenen bu kıymetli ürünümüzün yeni sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Buna göre Taşköprü'de sarımsak dikim günlük yevmiye ücreti de bin TL olarak belirlenmiştir" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kastamonu, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taşköprü Sarımsak Dikiminde Günlük Yevmiye 1000 TL Olarak Belirlendi - Son Dakika

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