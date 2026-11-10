Taşova\'da gıda işletmeleri hijyen ve son tüketim tarihi açısından denetlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

Taşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerimiz yıl boyunca kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.